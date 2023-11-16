Война России против Украины - на истощение, нужно много времени, - премьер Эстонии

Российская Федерация, продолжая свою широкомасштабную военную агрессию, надеется продержаться дольше, чем Украина. Однако помощь стран-партнеров поможет Силам обороны Украины выстоять в противостоянии.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью " Голосу Америки ".

Глава эстонского правительства подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины странами Запада

"Эта война на истощение. Это не безысходность, но нужно много времени", - сказала Каллас.

Ключевые элементы в войне на истощение

По ее мнению, люди, ресурсы и боевой дух являются ключевыми элементами в таком военном противостоянии.

"Россия думает, что может продержаться дольше Украины. Но я имею основания верить, что наша поддержка поможет Украине продержаться дольше России", - отметила премьер Эстонии.

Люди

В этом контексте Каллас обратила внимание, что Соединенные Штаты Америки и Европейские государства помогают тренировать военных ВСУ на территории своих стран.

"Европа обучает от 30 до 40 тысяч военных. Если столько же тренирует Америка, то это 80 000 тренированных солдат против срочников, отправляющихся в бой со стороны РФ. Итак, мы можем быть более выносливыми, чем Россия с точки зрения людей", - заявила она.

Ресурсы

Что касается ресурсов, то по словам Каллас, совокупный ВВП Европы превышает российский в 7 раз. К тому же страна-агрессор находится под международными санкциями, что негативно влияет на ее бюджет.

"Они потеряли треть своего бюджета, и не могут ничего получить извне. У них проблемы", - сказала эстонский премьер.

К тому же, добавила она, оборонный бюджет стран-участниц коалиции "Рамштайн" в 13 раз больше, чем в РФ.

Боевой дух

Каллас уверена, что у бойцов Сил обороны Украины боевой дух выше, чем у российских оккупантов.

Так, резюмирует глава правительства Эстонии, странам-партнерам "также остается верить в победу Украины".

"Прогнозы" о длительности войны РФ против Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сроки завершения войны в Украине также зависят от скорости снабжения систем ПВО и их количества.

Добавим, что по словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, пока неизвестно, когда закончится война, но если сравнивать с забегом на 100 метров - условно 70 метров Силы обороны уже преодолели.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что РФ не намерена прекращать свою широкомасштабную военную агрессию против Украины, и война может продолжаться еще достаточно долго. Страны Запада должны продолжать оказывать поддержку контрнаступательным операциям ВСУ.

Позже Столтенберг отметил, что западные союзники должны нарастить поддержку Украины, так как ситуация на поле боя в борьбе против российской агрессии остается тяжелой.