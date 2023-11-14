Ситуация на поле боя тяжелая. Необходимо увеличить поддержку Украины, - Столтенберг

Западные союзники должны нарастить поддержку Украины, ведь ситуация на поле боя в борьбе против российской агрессии остается тяжелой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в комментарии журналистам во время Совета министров ЕС в Брюсселе.

"Я ожидаю, что во время встречи мы рассмотрим ситуацию в Украине, где продолжаются интенсивные бои. Ситуация на поле боя тяжелая, и это делает даже более важным продолжение и наращивание нашей поддержки для Украины. Мы не можем позволить президенту Путину победить", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина должна сохраниться как суверенное независимое государство в Европе и поддержать его - в интересах НАТО и европейских союзников.

Генсек Альянса также отметил, что войны непредсказуемы по своей природе, поэтому никто не может сказать, как и когда завершится российская агрессия против Украины.

"Что мы можем сказать - что по мере того, как вероятность неприемлемого переговорного результата растет, мы должны увеличивать помощь, которую мы оказываем Украине. В настоящее время мы не видим никакого желания со стороны президента Путина вести переговоры вокруг приемлемого решения по Украине. Чтобы достичь этого, нужно убедить президента Путина, что он не победит на поле боя", - добавил Столтенберг.

Поддержка НАТО

Напомним, 11 октября в штаб-квартире НАТО состоялся Рамштайн-16, на котором впервые выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Партнеры предоставили новые пакеты военной поддержки, включающие системы ПВО, боеприпасы и артиллерийские снаряды, зимнюю форму, средства для разминирования.

Бельгия и Дания согласились передать Украине истребители F-16, которые, как ожидаются, прибудут в Украину весной 2024 года. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что нужно время на обучение пилотов и персонала по обслуживанию истребителей. Всего 11 стран анонсировали пакеты помощи Украине.

Позже Столтенберг заявил, что оборонная промышленность НАТО имеет три главные задачи - поддержать Украину, решить оборонные потребности союзников и удержать Альянс на острие технологического прогресса.