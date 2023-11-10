Ермак предположил, сколько еще продлится война в Украине: 70 метров из 100 мы уже пробежали

Пока неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками, однако, если сравнивать с забегом на 100 метров 70 метров, наши Вооруженные силы уже преодолели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в интервью Натальи Мосейчук.

Ермак отметил, что пока никто не знает, когда закончится война. Однако, по его словам, она условно закончится очень внезапно.

"И именно для этого все делается. Много факторов, которые влияют на это. Но все же если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми", - сказал руководитель Офиса президента.

На каком этапе война в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым. Однако военные эксперты расходятся во мнении, на каком этапе война в Украине действительно.

Так, по мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Коваленко, сейчас еще не последний этап войны, а только ее середина. "Может прозвучать немного цинично, но я смотрю на войну математически. Я смотрю на плацдармы, количество войск, возможности и соотношение сил и средств. И, мне кажется, самая тяжелая часть войны еще впереди. Это еще не самая тяжелая часть. Мы находимся где-то посредине в лучшем случае", - объяснил он. По словам Ковалева, самая тяжелая часть войны, вероятно, будет тогда, когда ВСУ освободят левобережье Херсонской области и Запорожскую область. "А потом будут находиться по линии фронта с Донецкой и Луганской областью. И будем решать дальнейший ход действий по временно оккупированному Крыму. Вот там начнется самая тяжелая часть. Пока мы посередине. Это лично мой взгляд", - резюмировал эксперт.