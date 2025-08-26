RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Война России против Украины "близка к завершению", - президент Бразилии

Фото: Луиз Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что война России против Украины должна скоро завершиться.

Как передает РБК-Украина, заявление главы бразильского государства приводит Rai News.

Президент Бразилии раскритиковал решение Евросоюза выделить 800 миллиардов евро на перевооружение стран-членов блока.

"Когда нужны деньги, чтобы бороться с голодом и сохранять леса, эти ресурсы должны идти на другие цели", - добавил он. 

По словам Лулы да Силвы, главная забота международных лидеров касается того, кто будет нести "долг войны" в Восточной Европе.

"Все знают, что эта война подходит к концу. Я думаю, что и президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), и Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) знают, до чего дойдет этот конфликт, так же как и Европа и Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.). Они просто ждут момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании", - считает он. 

Прогноз Вэнса

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что война России против Украины может завершиться в течение трех-шести месяцев.

Также он уточнял, что россияне поменяли свои требования по завершению войны.

В свою очередь спецпредставитель президента США Кит Келлог выразил надежду, что мира в Украине удастся достичь через год - уже ко следующему Дню Независимости Украины.

Он также подчеркивал, что воевать проще, чем достичь мира.

