Війна Росії проти України "близька до завершення", - президент Бразилії

Президент Бразилії розкритикував рішення Євросоюзу виділити 800 мільярдів євро на переозброєння країн-членів блоку.

"Коли потрібні гроші, щоб боротися з голодом і зберігати ліси, ці ресурси повинні йти на інші цілі", - додав він.

За словами Лули да Сілви, головне занепокоєння міжнародних лідерів стосується того, хто нестиме "борг війни" у Східній Європі.

"Усі знають, що ця війна добігає кінця. Я думаю, що і президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), і Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) знають, до чого дійде цей конфлікт, так само як і Європа і Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.). Вони просто чекають моменту, коли у них вистачить сміливості оголосити про його закінчення", - вважає він.