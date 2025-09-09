ua en ru
Война РФ против Украины показала, что весь ЕС должен готовиться к обороне, - президент Литвы

Вторник 09 сентября 2025 22:58
Война РФ против Украины показала, что весь ЕС должен готовиться к обороне, - президент Литвы Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Война России против Украины показала, что весь Европейский Союз должен готовиться к обороне.

Как сообщает РБК-Украина, заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Вильнюсе.

"Однако мы все еще уделяем недостаточно внимания и ресурсов этому вопросу", - отметил Науседа.

По его словам, Литва подает пример в этом контексте, инвестируя 4% ВВП в оборону уже в этом году и планируя потратить на это более 5% в 2026 году.

Президент отметил, что Литва ожидает большего участия ЕС, прежде всего через программы SAFE и европейской оборонной промышленности.

Он добавил, что Литва приветствует первоначальное предложение Европейской комиссии по следующему семилетнему бюджету, который предусматривает увеличение финансирования обороны и сосредоточение внимания на военной мобильности, защите критической инфраструктуры и устойчивости.

Науседа считает, что безопасность восточных границ ЕС должна оставаться приоритетом, а для лучшей их защиты необходимы большие инвестиции в регион.

"ЕС должен признать, что долгосрочная безопасность Украины и Европы может быть обеспечена только благодаря активному участию ЕС. Поэтому ЕС должен расширить военную поддержку, а государства-члены должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности", - отметил он.

Президент Литвы добавил, что в ближайшее время давление на Россию должно быть усилено путем принятия 19-го пакета санкций ЕС, направленных против доходов России от нефти и газа, "Росатома", банковского сектора и теневого флота.

Европа усиливает армию и увеличивает расходы на оборону

Напомним, ранее сообщалось, что страны Евросоюза в 2024 году потратили на оборону рекордные 343 млрд евро. По плану, в следующем году расходы еще вырастут.

К тому же союзники Украины в Европе сообщили, что планируют обратиться к Евросоюзу за кредитами на десятки миллиардов евро, чтобы закупить вооружение для Киева, а также чтобы обновить собственные вооруженные силы.

Кроме того, ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер отмечал, что Германия должна увеличить количество солдат до 460 тысяч. Речь идет как о резервистах, так и о действующих военных.

По его словам, такое количество солдат можно обеспечить с помощью или добровольной, или обязательной военной службы.

Также сообщалось, что Польша готовит масштабную военную квалификацию в 2026 году - в медкомиссию вызовут более 200 тысяч человек. Повестки поступят не только мужчинам.

Евросоюз Российская Федерация Литва Война в Украине
