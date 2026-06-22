ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Война против Ирана обошлась Пентагону в 40 млрд долларов, - CNN

04:12 22.06.2026 Пн
2 мин
Что известно о тратах США и последствиях?
aimg Эдуард Ткач
Война против Ирана обошлась Пентагону в 40 млрд долларов, - CNN Фото: мир за время войны потерял 1,15 млрд балеррей нефти (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Военная операция США против Ирана стоила Пентагону 40 млрд долларов. Таковы предварительные данные, которые будут опубликованы в анализе Центра стратегических и международных исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По оценкам центра, первые 100 часов войны обошлись США в 3,7 млрд долларов. Уже к 12 дню совокупные издержки составили около 16,5 млрд долларов. Со временем ежедневная стоимость боевых действий снизилась, поскольку частота ударов была сокращена.

В целом сумма в 40 млрд долларов включает в себя стоимость боеприпасов, уничтоженного оборудования и ущерба базам. Однако эта сумма не включает операционные расходы, которые уже были учтены в бюджете Пентагона на 2026 год, который превышает 1 трлн долларов.

Читайте также: Трамп дал жесткий совет президенту Ирана

Также несмотря на то, что основную часть расходов понесло Министерство войны США, конфликт был затратным еще для двух ведомств - Министерства внутренней безопасности и Министерства по делам ветеранов. Им эта война обошлась в 1 млрд долларов.

Потребители в США тоже пострадали. Цены на бензин выросли со среднего уровня менее 3 долларов за галлон - до более 4 долларов на протяжении большей части войны.

Согласно данным исследования стоимости энергии, которое провел Брауновский университет, американские домохозяйства потратили на 253 доллара больше, чем заплатили бы, если бы не было войны.

На данный момент нефть из Ближнего Востока не добывается уже 4 месяца. В общей сложности, по данным Kpler, мир за время войны потерял 1,15 млрд балеррей нефти.

Также последние данные Бюро статистики труда говорят о том, что готовая инфляция впервые за три года превысила 4%, что обусловлено ростом цен на энергоносители.

США и Иран

Напомним, по данным Newsweek, большинство граждан США скептически относятся к новой предварительной сделке между США и Ираном. Люди не верят, что этот дипломатический шаг принесет стране реальную стратегическую выгоду.

Также мы писали, что в воскресенье в Швейцарии стартовали переговоры между США и Ираном по вопросам ядерной программы и ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Американская сторона заявила днем о достижении значительного прогресса в первые часы встречи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пентагон Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
Сибига резко раскритиковал Навроцкого и упомянул об "аплодисментах из Москвы"
Сибига резко раскритиковал Навроцкого и упомянул об "аплодисментах из Москвы"
Аналитика
Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering