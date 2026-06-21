США и Иран начали переговоры в Швейцарии и уже есть прогресс

В Швейцарии начались переговоры между США и Ираном по вопросам ядерной программы и ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Американская сторона уже заявила о достижении значительного прогресса в первые часы встречи.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Sky News .

Подробности переговоров и первые заявления

Переговоры проходят при посредничестве Катара и Пакистана. Делегацию США возглавляет вице-президент Джей Ди Венс, а иранскую сторону представляет спикер парламента Мохаммадбагер Галибаф.

По словам Венса, переговоры могут продлиться не один день и будут сосредоточены на двух ключевых вопросах - ядерной программе Ирана и ситуации в Ливане.

Американский вице-президент назвал эту встречу исторической, поскольку, за исключением последних нескольких месяцев, руководство обеих стран никогда ранее не встречалось на столь высоком уровне.

"Мы уже добились значительного прогресса за последние несколько часов", - подчеркнул Джей Ди Венс.

Он добавил, что участники переговоров прибыли в Швейцарию, чтобы с помощью дипломатии и совместной работы преобразовать Ближний Восток, где Иран и страны Персидского залива долгое время воевали друг с другом.

По его словам, США видят будущее, в котором каждый может работать вместе ради мира и процветания для всех.

Угроза срыва диалога

Накануне встречи, 20 июня, переговоры оказались под угрозой срыва. Это произошло после того, как военное командование Ирана объявило о перекрытии Ормузского пролива.

В Тегеране такой шаг назвали ответом на израильские обстрелы Ливана.

Однако Венс перед вылетом из США отметил, что на данный момент нет никаких реальных признаков того, что Иран действительно начал препятствовать проходу гражданских или военных судов через пролив.