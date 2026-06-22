Війна проти Ірану обійшлася Пентагону в 40 млрд доларів, - CNN
Військова операція США проти Ірану обійшлася Пентагону в 40 млрд доларів. Такі попередні дані, які будуть опубліковані в аналізі Центру стратегічних та міжнародних досліджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За оцінками центру, перші 100 годин війни обійшлися США у 3,7 млрд доларів. Вже на 12-й день сукупні витрати склали близько 16,5 млрд доларів. Згодом щоденна вартість бойових дій знизилася, оскільки частота ударів була скорочена.
Загалом сума в 40 млрд доларів включає вартість боєприпасів, знищеного обладнання та збитків, завданих базам. Однак ця сума не включає операційні витрати, які вже були враховані в бюджеті Пентагону на 2026 рік, що перевищує 1 трлн доларів.
Також, незважаючи на те, що основну частину витрат понесло Міністерство оборони США, конфлікт був витратним ще для двох відомств - Міністерства внутрішньої безпеки та Міністерства у справах ветеранів. Їм ця війна обійшлася в 1 млрд доларів.
Споживачі в США теж постраждали. Ціни на бензин зросли з середнього рівня менше 3 доларів за галон - до понад 4 доларів протягом більшої частини війни.
Згідно з даними дослідження вартості енергії, яке провів Браунівський університет, американські домогосподарства витратили на 253 долари більше, ніж заплатили б, якби не було війни.
Наразі нафта з Близького Сходу не видобувається вже 4 місяці. Загалом, за даними Kpler, світ за час війни втратив 1,15 млрд барелів нафти.
Також останні дані Бюро статистики праці свідчать про те, що інфляція вперше за три роки перевищила 4%, що зумовлено зростанням цін на енергоносії.
США та Іран
Нагадаємо, за даними Newsweek, більшість громадян США скептично ставляться до нової попередньої угоди між США та Іраном. Люди не вірять, що цей дипломатичний крок принесе країні реальну стратегічну вигоду.
Також ми писали, що в неділю у Швейцарії розпочалися переговори між США та Іраном щодо ядерної програми та ситуації з безпекою на Близькому Сході. Американська сторона заявила вдень про досягнення значного прогресу в перші години зустрічі.