Дешевый бензин или поражение? Американцы оценили новое соглашение с Тегераном

Большинство граждан США скептически относятся к новому предварительному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Люди не верят, что этот дипломатический шаг принесет стране реальную стратегическую выгоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Как известно, соглашение между США и Ираном должно положить конец военным действиям и открыть путь для безопасного судоходства. На переговоры по ядерной программе и санкциям выделено 60 дней, однако американцы не спешат радоваться.

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Опрос YouGov зафиксировал тревожные настроения. Согласно данным: 52% взрослых американцев считают, что положение США ухудшится или не изменится.

Многие респонденты предполагают, что именно Иран может получить больше преимуществ. Американские избиратели заняли выжидательную позицию и не уверены в прочности этих договоренностей.

Цены на топливо как аргумент

Возобновление движения через Ормузский пролив уже повлияло на рынок, и мировые цены на нефть пошли вниз. Как следствие - в Штатах начал дешеветь бензин.

Администрация президента Трампа пытается использовать этот аргумент. Если тенденция сохранится, люди почувствуют выгоду на собственном кармане.

Особую роль играют независимые избиратели. Именно они определят исход промежуточных выборов 2026 года в США. На данный момент лишь четверть из них верит в улучшение ситуации благодаря договоренностям между странами.

Как реагируют политики Вашингтона на соглашение

Реакция законодателей в столице США оказалась неоднозначной, отмечает издание. Республиканец из Луизианы, сенатор Джон Кеннеди, сначала жестко критиковал идею соглашения, но впоследствии он изучил меморандум о взаимопонимании и сменил риторику на более умеренную.

"Я думаю, что мы должны дать миру шанс", - сказал Кеннеди в зале заседаний Сената.

Он подчеркнул, что документ носит временный характер и все зависит от того, будет ли Тегеран соблюдать правила соглашения. Любое нарушение может вернуть конфликт в горячую фазу уже через два месяца.

До выборов осталось чуть больше четырех месяцев. Срок действия соглашения истекает в середине августа. Это фактически финальная прямая предвыборной гонки, подчеркивается в материале.