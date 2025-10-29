Война перейдет в космос. Россия разрабатывает оружие против спутников ЕС, - Кубилюс

Евросоюз должен развивать собственные космические способности, чтобы быть готовым защищаться от возможной агрессии России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
"Защита космоса - и использование космоса для обороны - становится только более актуальным, потому что мы уже подвергаемся атакам - в том числе в космосе", - сообщил он.
По его словам, по состоянию на сейчас космос - один из главных вопросов повестки дня в ЕС и ключевой в дорожной карте оборонной готовности, которая была представлена две недели назад.
"Нам нужно быть готовыми к 2030 году. Потому что Путин будет готов протестировать статью 5 НАТО. А без космоса оборонной готовности не будет. И сейчас мы не готовы", - заявил еврокомиссар.
Кубилюс подчеркнул, что решающими на поле боя являются космические возможности. В качестве примера он привел войну в Украине, где спутники направляют бомбы и ракеты РФ для нанесения ударов.
Он добавил, что спутники помогают военным ВСУ быть на связи и управлять беспилотниками. Космос, по его словам, становится следующим полем боя.
"Россия разрабатывает мощное лазерное оружие, которое может навсегда ослепить спутники. Немецкие спутники находятся под прицелом российских спутников-шпионов, которые могут повредить или уничтожить их", - отметил еврокомиссар.
Еврокомиссия предлагает в дорожной карте "не только оборонять космос, но и использовать космос для обороны". Речь идет о строительстве европейского космического оборонного щита, запуск которого запланирован на следующее лето.
По словам Кубилюса, современная война требует безопасной разведки и наблюдения; безопасного позиционирования и навигации, а также безопасной связи. Для получения этих возможностей, добавил он, ЕС будет использовать космос.
Напомним, Еврокомиссия предлагает присоединить Украину к компоненту Правительственной спутниковой связи (GOVSATCOM) Космической программы ЕС и Программы безопасной связи ЕС.
Спикер Еврокомиссии заявил, что оборонная и космическая сферы тесно связаны, поэтому присоединение Украины имеет стратегическое значение.