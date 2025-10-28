Еврокомиссия запускает переговоры об интеграции Украины в защищенную спутниковую сеть ЕС

Украина может присоединиться к компоненту Правительственной спутниковой связи (GOVSATCOM) Космической программы ЕС и Программы безопасной связи ЕС. С соответствующим предложением выступила Европейская комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии .

По словам спикера Еврокомиссии Тома Ренье, инициатива запущена для того, чтобы Украина стала полноправным участником космических проектов Европейского Союза. Он подчеркнул, что оборонная и космическая сферы тесно связаны, поэтому присоединение Киева к GOVSATCOM имеет стратегическое значение.

"Мы стремимся полностью привлечь Украину к программе правительственной спутниковой связи. Это важно для безопасной космической конективности, которая укрепит конкурентоспособность Украины, ее государственных структур и граждан", - сказал Ренье.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что Украина уже участвует в европейских программах в сфере обороны, и теперь она может сделать шаг в космическом направлении.

Следующий этап инициативы - ее обсуждение между странами-членами ЕС. Решение о присоединении Украины будет принимать Совет Евросоюза, после чего стороны подпишут международное соглашение согласно статье 218 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU).

GOVSATCOM предусматривает создание системы правительственной спутниковой связи для обеспечения безопасной передачи данных при любых условиях. Это достигается использованием ресурсов европейских стран и частных операторов.

Украина уже сделала первый шаг к космической интеграции в апреле 2025 года. Тогда Киев подписал соглашение об участии в компонентах Copernicus, Space Weather Events и Near-Earth Objects общей Космической программы ЕС.