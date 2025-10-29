Війна перейде у космос. Росія розробляє зброю проти супутників ЄС, - Кубілюс

"Захист космосу - і використання космосу для оборони - стає лише більш актуальним, тому що ми вже зазнаємо атак - в тому числі у космосі", - повідомив він.

За його словами, станом на зараз космос - одне з головних питань порядку денного в ЄС та ключове у дорожній карті оборонної готовності, яка була представлена два тижні тому.

"Нам потрібно бути готовими до 2030 року. Тому що Путін буде готовий протестувати статтю 5 НАТО. А без космосу оборонної готовності не буде. І зараз ми не готові", - заявив єврокомісар.

Кубілюс наголосив, що вирішальними на полі бою є космічні можливості. Як приклад він навів війну в Україні, де супутники направляють бомби та ракети РФ для завдання ударів.

Він додав, що супутники допомагають військовим ЗСУ бути на зв’язку і керувати безпілотниками. Космос, за його словами, стає наступним полем бою.

РФ розробляє нову зброю

"Росія розробляє потужну лазерну зброю, яка може назавжди засліпити супутники. Німецькі супутники перебувають під прицілом російських супутників-шпигунів, які можуть пошкодити або знищити їх", - зазначив єврокомісар.

Єврокомісія пропонує у дорожній карті "не лише обороняти космос, але й використовувати космос для оборони". Йдеться про будівництво європейського космічного оборонного щита, запуск якого заплановано на наступне літо.

За словами Кубілюса, сучасна війна вимагає безпечної розвідки та спостереження; безпечного позиціонування та навігації, а також безпечного зв'язку. Для отримання цих спроможностей, додав він, ЄС використовуватиме космос.