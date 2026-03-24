Война превратится в катастрофу: Bloomberg узнал о давлении на Трампа по Ирану

11:51 24.03.2026 Вт
3 мин
Дипломаты и трейдеры сомневаются, приведут ли переговоры к реальному соглашению
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отказался от удара по энергетике Ирана и начал переговоры после предупреждений союзников о риске катастрофы.

Как рассказали изданию источники, знакомые с ситуацией, союзники США и страны Персидского залива убедили Трампа отказаться от угрозы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана и начать переговоры.

Некоторые союзники предупредили Трампа, что война быстро превращается в катастрофу. Региональные партнеры сообщили США, что необратимый ущерб иранской инфраструктуре почти неизбежно приведет к краху государства после окончания конфликта.

Кроме этого, Трамп имел целью успокоить рынки, которые были расшатаны его угрозами и длительным конфликтом. Решение президента было объявлено незадолго до начала торгов на американском рынке, что частично помогло стабилизировать ситуацию.

"Трампу нужно было как-то отступить от угрозы, которая, несомненно, вызвала бы новый виток эскалации, на этот раз пересекая новый рубеж через нацеливание на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, вероятно, стало бы военным преступлением", - пояснила экс-заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Дана Строул.

По словам дипломатов, сообщения между США и Ираном передавали Египет, Турция и Пакистан.

Другой неназванный дипломат сообщил, что в последние дни самые активные непубличные каналы связи с Ираном организовали Турция и Оман.

Третий дипломат сказал, что переговоры также происходили через Саудовскую Аравию, Индию и Египет.

В то же время Bloomberg отмечает, что дипломаты и трейдеры сомневаются, приведут ли переговоры к реальному соглашению.

Причиной является привычка Трампа отказываться от радикальных угроз и традиционная практика Ирана затягивать ядерные переговоры.

Что предшествовало

Напомним, 22 марта американский президент поставил Ирану ультиматум, требуя открыть Ормузский пролив в течение двух суток.

По его словам, в случае невыполнения требования в течение 48 часов войска США начнут бомбить иранские электростанции.

В ответ Иран предупредил, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса будет нанесен удар по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.

Уже вчера Трамп сообщил, что отдал приказ американским военным приостановить удары по объектам на территории Ирана.

После этого заявления цены на нефть марки Brent резко снизились, а фьючерсы на американские акции выросли более чем на 2%.

Позже Трамп сказал, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о прекращении войны и уже имеют "важные пункты согласия".

По его словам, Иран "очень хочет заключить соглашение" и это может произойти в течение пяти дней или раньше.

При этом иранские СМИ сообщили, что Тегеран не ведет прямые переговоры с США по урегулированию конфликта, а заявления президента США якобы являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрышу времени для реализации его военных планов

