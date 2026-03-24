ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Война превратится в катастрофу: Bloomberg узнал о давлении на Трампа по Ирану

11:51 24.03.2026 Вт
3 мин
Дипломаты и трейдеры сомневаются, приведут ли переговоры к реальному соглашению
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отказался от удара по энергетике Ирана и начал переговоры после предупреждений союзников о риске катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как рассказали изданию источники, знакомые с ситуацией, союзники США и страны Персидского залива убедили Трампа отказаться от угрозы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана и начать переговоры.

Некоторые союзники предупредили Трампа, что война быстро превращается в катастрофу. Региональные партнеры сообщили США, что необратимый ущерб иранской инфраструктуре почти неизбежно приведет к краху государства после окончания конфликта.

Кроме этого, Трамп имел целью успокоить рынки, которые были расшатаны его угрозами и длительным конфликтом. Решение президента было объявлено незадолго до начала торгов на американском рынке, что частично помогло стабилизировать ситуацию.

"Трампу нужно было как-то отступить от угрозы, которая, несомненно, вызвала бы новый виток эскалации, на этот раз пересекая новый рубеж через нацеливание на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, вероятно, стало бы военным преступлением", - пояснила экс-заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Дана Строул.

По словам дипломатов, сообщения между США и Ираном передавали Египет, Турция и Пакистан.

Другой неназванный дипломат сообщил, что в последние дни самые активные непубличные каналы связи с Ираном организовали Турция и Оман.

Третий дипломат сказал, что переговоры также происходили через Саудовскую Аравию, Индию и Египет.

В то же время Bloomberg отмечает, что дипломаты и трейдеры сомневаются, приведут ли переговоры к реальному соглашению.

Причиной является привычка Трампа отказываться от радикальных угроз и традиционная практика Ирана затягивать ядерные переговоры.

Что предшествовало

Напомним, 22 марта американский президент поставил Ирану ультиматум, требуя открыть Ормузский пролив в течение двух суток.

По его словам, в случае невыполнения требования в течение 48 часов войска США начнут бомбить иранские электростанции.

В ответ Иран предупредил, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса будет нанесен удар по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.

Уже вчера Трамп сообщил, что отдал приказ американским военным приостановить удары по объектам на территории Ирана.

После этого заявления цены на нефть марки Brent резко снизились, а фьючерсы на американские акции выросли более чем на 2%.

Позже Трамп сказал, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о прекращении войны и уже имеют "важные пункты согласия".

По его словам, Иран "очень хочет заключить соглашение" и это может произойти в течение пяти дней или раньше.

При этом иранские СМИ сообщили, что Тегеран не ведет прямые переговоры с США по урегулированию конфликта, а заявления президента США якобы являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрышу времени для реализации его военных планов

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
