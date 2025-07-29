У Кремля не хватает денег на гражданские проекты. Приоритетом остаются расходы на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Как отмечают в ЦПД, программа обновления гражданского морского флота, которую российские власти широко рекламировали в 2023 году, сокращена более чем на 40%.

План по строительству 260 торговых, рыболовецких и круизных судов в течение пяти лет фактически заморожен из-за критической нехватки финансирования.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, ссылаясь на открытые источники и мониторинг состояния отрасли.

Денежные ресурсы Кремля стремительно перераспределяются на нужды войны против Украины, в то время как гражданские проекты оказываются на обочине.

Удар получила не только судостроительная отрасль, но и авиационная и военно-морская.

Из-за санкций и технической деградации самолеты в России все чаще попадают в аварии. В частности, недавнее падение Ан-24 в Амурской области привело к гибели всех 49 человек на борту.

Что происходит в морском секторе

Россия вынуждена списать и сдать на металлолом единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", который годами находился на ремонте и никогда не стал боеспособным.

В этом году в Санкт-Петербурге впервые без объяснений отменили главный военно-морской парад, который традиционно использовали для пропагандистских целей.