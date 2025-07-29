Війна обернулась провалом: Росія згортає ключовий проєкт оновлення флоту
У Кремля не вистачає грошей на цивільні проєкти. Пріоритетом залишаються витрати на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як зазанчають у ЦПД, програма оновлення цивільного морського флоту, яку російська влада широко рекламувала у 2023 році, скорочена більш ніж на 40%.
План із будівництва 260 торгових, риболовецьких і круїзних суден протягом п’яти років фактично заморожено через критичну нестачу фінансування.
Грошові ресурси Кремля стрімко перерозподіляються на потреби війни проти України, у той час як цивільні проєкти опиняються на узбіччі.
Удар отримала не лише суднобудівна галузь, а й авіаційна та військово-морська.
Через санкції та технічну деградацію літаки в Росії дедалі частіше потрапляють в аварії. Зокрема, нещодавнє падіння Ан-24 в Амурській області призвело до загибелі всіх 49 осіб на борту.
Що відбувається у морському секторі
Росія вимушена списати та здати на металобрухт єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов", який роками перебував на ремонті та ніколи не став боєздатним.
Цьогоріч у Санкт-Петербурзі вперше без пояснень скасували головний військово-морський парад, який традиційно використовували для пропагандистських цілей.
Нагадаємо, що санкції зруйнували традиційні маршрути постачання до Калінінграда. Морські перевезення зросли, але логістика зазнає колапсу.
Після запровадження санкцій у 2022 році Росія суттєво збільшила витрати на транзит вантажів до Калінінградської області - анклаву без сухопутного сполучення з рештою країни.
Раніше більшість поставок проходили через Литву, однак тепер цей маршрут сильно обмежений через квоти та санкції.
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