У Кремля не вистачає грошей на цивільні проєкти. Пріоритетом залишаються витрати на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Як зазанчають у ЦПД, програма оновлення цивільного морського флоту, яку російська влада широко рекламувала у 2023 році, скорочена більш ніж на 40%.

План із будівництва 260 торгових, риболовецьких і круїзних суден протягом п’яти років фактично заморожено через критичну нестачу фінансування.

Грошові ресурси Кремля стрімко перерозподіляються на потреби війни проти України, у той час як цивільні проєкти опиняються на узбіччі.

Удар отримала не лише суднобудівна галузь, а й авіаційна та військово-морська.

Через санкції та технічну деградацію літаки в Росії дедалі частіше потрапляють в аварії. Зокрема, нещодавнє падіння Ан-24 в Амурській області призвело до загибелі всіх 49 осіб на борту.

Що відбувається у морському секторі

Росія вимушена списати та здати на металобрухт єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов", який роками перебував на ремонті та ніколи не став боєздатним.

Цьогоріч у Санкт-Петербурзі вперше без пояснень скасували головний військово-морський парад, який традиційно використовували для пропагандистських цілей.