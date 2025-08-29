Война за Независимость: борьба против вторжения РФ получила официальное название

Война российского режима против Украины теперь называется "Война за Независимость Украины". А датой ее начала определено 19 февраля 2014 года - день, когда российские оккупанты начали вторжение в Крым.

Кроме того, война впервые получила четкое определение в новом законе. Также указано, что именно имперская политика РФ привела к началу войны.

"Война за независимость Украины - борьба за независимость, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины против агрессии Российской Федерации, которая началась 19 февраля 2014 года. Война является следствием последовательной российской имперской политики, направленной на отрицание и уничтожение украинской государственности и идентичности украинского народа", - говорится в документе.