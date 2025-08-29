Война за Независимость: борьба против вторжения РФ получила официальное название

В подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским законе о национальной памяти впервые закреплено официальное название войны Украины против российских оккупантов - "Война за Независимость Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады.
Война российского режима против Украины теперь называется "Война за Независимость Украины". А датой ее начала определено 19 февраля 2014 года - день, когда российские оккупанты начали вторжение в Крым.
Кроме того, война впервые получила четкое определение в новом законе. Также указано, что именно имперская политика РФ привела к началу войны.
"Война за независимость Украины - борьба за независимость, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины против агрессии Российской Федерации, которая началась 19 февраля 2014 года. Война является следствием последовательной российской имперской политики, направленной на отрицание и уничтожение украинской государственности и идентичности украинского народа", - говорится в документе.
Напомним, что 29 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом еще 21 августа закон, который комплексно регулирует сферу национальной памяти. Среди прочего, этот документ определяет термин "рашизм" как гибридную тоталитарную идеологию.
Проект закона был подготовлен Украинским институтом национальной памяти во исполнение поручения правительства еще в 2023 году. Потребность в его принятии обосновывалась тем, что вопросы исторической памяти до сих пор регулировались фрагментарно и не имели единого законодательного подхода.
В мае 2023 года Верховная Рада приняла постановление, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом. А в мае 2025 года Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу проект закона об основах государственной политики национальной памяти украинского народа.