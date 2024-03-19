Война в киберпространстве. Украинские хакеры рассказали о достижениях за прошлую неделю

Фото: украинские хакеры рассказали о достижениях за прошедшую неделю (freepik.com)

В течение прошлой недели украинские хакеры атаковали не только государственные структуры России, но и частные, которые причастны к финансированию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины.

Согласно данным ГУР, в течение недели, с 11 по 18 марта, хакеры: атаковали ресурс ПАО "Ростелеком". Было выведено из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края России;

получили доступ к системе электронного документооборота "Правительства Белгородской области". Осуществили фейковые рассылки 12 тысячам чиновников;

вывели из строя коммуникационное оборудование ООО "Белзнак";

атаковали информационные ресурсы "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства";

уничтожили инфраструктуру ЗАО "Томмолоко";

уничтожили серверную инфраструктуру вместе с резервными копиями хостинг-провайдера "1Gb.ru" и десятков тысяч веб-сайтов, которые он обслуживал;

вывели из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в "Центре управления городским автоэлектротранспортом" в Новосибирске. "Нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов", - добавили в ГУР. Другие кибератаки Стоит добавить, что украинские хакеры и ІТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям. К примеру: 31 декабря 2023 года украинская ІТ Армия сделала "новогодний подарок" россиянам, остановив работу платежных терминалов "Эвотор";

в январе украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России.

хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ и похитили документацию на 500 объектов российского Минобороны.