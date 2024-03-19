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Война в киберпространстве. Украинские хакеры рассказали о достижениях за прошлую неделю

Вторник 19 марта 2024 14:14
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Война в киберпространстве. Украинские хакеры рассказали о достижениях за прошлую неделю Фото: украинские хакеры рассказали о достижениях за прошедшую неделю (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В течение прошлой недели украинские хакеры атаковали не только государственные структуры России, но и частные, которые причастны к финансированию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины.

Согласно данным ГУР, в течение недели, с 11 по 18 марта, хакеры:

  • атаковали ресурс ПАО "Ростелеком". Было выведено из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края России;
  • получили доступ к системе электронного документооборота "Правительства Белгородской области". Осуществили фейковые рассылки 12 тысячам чиновников;
  • вывели из строя коммуникационное оборудование ООО "Белзнак";
  • атаковали информационные ресурсы "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства";
  • уничтожили инфраструктуру ЗАО "Томмолоко";
  • уничтожили серверную инфраструктуру вместе с резервными копиями хостинг-провайдера "1Gb.ru" и десятков тысяч веб-сайтов, которые он обслуживал;
  • вывели из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в "Центре управления городским автоэлектротранспортом" в Новосибирске.

"Нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов", - добавили в ГУР.

Другие кибератаки

Стоит добавить, что украинские хакеры и ІТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям. К примеру:

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