Війна у кіберпросторі. Українські хакери розповіли про досягнення за минулий тиждень

Фото: українські хакери розповіли про досягнення за минулий тиждень (freepik.com)

Протягом минулого тижня українські хакери атакували не лише державні структури Росії, але й приватні, які причетні до фінансування війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони (МО) України.

Згідно з даними ГУР, упродовж тижня, з 11 по 18 березня, хакери: атакували ресурс ПАТ "Ростелеком". Було виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю Росії;

отримали доступ до системи електронного документообігу "Правительства Белгородской области". Здійснили фейкові розсилки 12 тисячам чиновників;

вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Белзнак";

атакували інформаційні ресурси "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства";

знищили інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко";

знищили серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера “1Gb.ru” та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;

вивели з ладу більше 40 мережевих пристроїв Mikrotik в "Центре управления городским автоелектротранспортом" в Новосибірську. "Нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів", - додали в ГУР. Інші кібератаки Варто додати, що українські хакери й ІТ-армія регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад: 31 грудня 2023 року українська ІТ Армія зробила "новорічний подарунок" росіянам, зупинивши роботу платіжних терміналів "Евотор";

в січні українські хакери отримали 200 гігабайтів даних про тисячі організацій в Росії.

хакери угрупування Blackjack "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ й викрали документацію на 500 об’єктів російського Міноборони.