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Війна у кіберпросторі. Українські хакери розповіли про досягнення за минулий тиждень

Вівторок 19 березня 2024 14:14
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Війна у кіберпросторі. Українські хакери розповіли про досягнення за минулий тиждень Фото: українські хакери розповіли про досягнення за минулий тиждень (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулого тижня українські хакери атакували не лише державні структури Росії, але й приватні, які причетні до фінансування війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони (МО) України.

Згідно з даними ГУР, упродовж тижня, з 11 по 18 березня, хакери:

  • атакували ресурс ПАТ "Ростелеком". Було виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю Росії;
  • отримали доступ до системи електронного документообігу "Правительства Белгородской области". Здійснили фейкові розсилки 12 тисячам чиновників;
  • вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Белзнак";
  • атакували інформаційні ресурси "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства";
  • знищили інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко";
  • знищили серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера “1Gb.ru” та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;
  • вивели з ладу більше 40 мережевих пристроїв Mikrotik в "Центре управления городским автоелектротранспортом" в Новосибірську.

"Нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів", - додали в ГУР.

Інші кібератаки

Варто додати, що українські хакери й ІТ-армія регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад:

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