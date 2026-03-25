Война в Украине

Война с Ираном бьет по запасам: США срочно ищут деньги на перехватчики

19:27 25.03.2026 Ср
2 мин
Пентагон ищет средства на ракеты, которых не хватает после ударов на Ближнем Востоке
aimg Мария Науменко
фото: Пентагон ищет деньги на перехватчики (Getty Images)

Пентагон намерен перераспределить около 1,5 млрд долларов ранее утвержденного финансирования на закупку критически важных ракет-перехватчиков для систем Patriot, THAAD и Standard Missile.

По данным издания, речь идет о вооружении, запасы которого вызывают все большее беспокойство на фоне значительных расходов боеприпасов во время войны с Ираном.

В записке о "перепрограммировании" средств, которую исполняющий обязанности контролера Пентагона Джулс Херст направил в Конгресс 13 марта, прямо не сказано, что запрос связан именно с нынешним конфликтом на Ближнем Востоке. В то же время он появился после того, как США, Израиль и монархии Персидского залива потратили большие объемы перехватчиков для отражения иранских дронов и ракет.

В Пентагоне утверждают, что речь идет не только о пополнении запасов, но и о долгосрочном подходе к закупкам, который должен позволить оборонным подрядчикам наращивать производство. Прежде всего это касается перехватчиков для систем Patriot и THAAD.

По информации Bloomberg, Пентагон просит разрешить перенаправить 352 млн долларов из менее приоритетных программ на контракт для 85 дополнительных ракет Patriot-3 Missile Segment Enhancement производства Lockheed Martin.

Еще 771 млн долларов предлагают направить на закупку 65 дополнительных перехватчиков THAAD уже в этом году.

Также оборонное ведомство хочет перебросить 373 млн долларов на приобретение 23 дополнительных перехватчиков Standard Missile-3 IB производства RTX, чтобы увеличить запасы этого критически важного боеприпаса.

Напомним, на фоне войны с Ираном в США обсуждают резкое увеличение оборонных расходов. Ранее The Washington Post сообщало, что Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана.

В то же время внутри администрации Дональда Трампа нет единства относительно дальнейших действий. По данным The Wall Street Journal, часть его советников выступает за скорейшее завершение конфликта из-за роста цен на нефть и рисков затягивания войны.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиПентагонИранБлижний восток