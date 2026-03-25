Війна з Іраном б’є по запасах: США терміново шукають гроші на перехоплювачі

За даними видання, йдеться про озброєння, запаси якого викликають дедалі більше занепокоєння на тлі значних витрат боєприпасів під час війни з Іраном.

У записці про "перепрограмування" коштів, яку виконувач обов’язків контролера Пентагону Джулс Герст надіслав до Конгресу 13 березня, прямо не сказано, що запит пов’язаний саме з нинішнім конфліктом на Близькому Сході. Водночас він з’явився після того, як США, Ізраїль і монархії Перської затоки витратили великі обсяги перехоплювачів для відбиття іранських дронів і ракет.

У Пентагоні стверджують, що йдеться не лише про поповнення запасів, а й про довгостроковий підхід до закупівель, який має дозволити оборонним підрядникам нарощувати виробництво. Насамперед це стосується перехоплювачів для систем Patriot і THAAD.

За інформацією Bloomberg, Пентагон просить дозволити перенаправити 352 млн доларів з менш пріоритетних програм на контракт для 85 додаткових ракет Patriot-3 Missile Segment Enhancement виробництва Lockheed Martin.

Ще 771 млн доларів пропонують спрямувати на закупівлю 65 додаткових перехоплювачів THAAD уже цього року.

Також оборонне відомство хоче перекинути 373 млн доларів на придбання 23 додаткових перехоплювачів Standard Missile-3 IB виробництва RTX, щоб збільшити запаси цього критично важливого боєприпасу.