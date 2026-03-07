У Трампа ответили, верит ли он еще в мирную сделку между Украиной и Россией
Спикер Белого дома Кэролайн Левитт утверждает, что президент США Дональд Трамп по-прежнему считает достижимым вопрос завершения войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Во ходе общения с прессой у Левитт спросили, пошатнулась ли вера Трампа в возможность РФ заключить мир с Украиной после того, как Россия, судя по всему, предоставляет Ирану разведданные для ударов по американцам. В ответ пресс-секретарь сказала следующее:
"Думаю, президент сказал бы, что мир по-прежнему является достижимой целью касаемо войны между Россией и Украиной. Вы видели, как спецпосланник Уиткофф вчера опубликовал твит, объявив о новом обмене пленными между РФ и Украиной?Так что это то, чего эта администрация по-прежнему хочет добиться, и то, над чем, я знаю, президент продолжит работать", - заявила спикер Белого дома.
У нее также спросили, выражал ли Трамп недовольство главе Кремля Владимиру Путину по поводу обмена РФ с Ираном разведывательной информацией, на что Левитт ответила, что "предоставит президенту возможность высказаться по этому поводу напрямую".
Сотрудничество Ирана и РФ
Как известно, издание Washington Post накануне написло о том, что США обвинили Россию в передаче разведывательных данных Ирану, якобы благодаря которым Тегеран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке.
Однако у Трампа заявили, что даже если так, это "не имеет значения" и Вашингтон удачно свергает иранский режим.
Стоит также отметить, что Тегеран намекнул на военную помощь от России в условиях нынешнего противостояния исламского государства с США, Израилем и рядом другим стран Персидского залива и не только.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что РФ всегда помогали его стране, но отказался отвечать на вопрос прямо, ссылаясь на конфиденциальность подобной инфрмации на фоне происходящего.
Накануне российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор на фоне слухов об обмене разведданными. Официально сообалось, что они обсудили американо-израильскую операцию против иранского режима.
