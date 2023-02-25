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Война и ракетный террор России показал реальную роль энергетиков, - ДТЭК

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Суббота 25 февраля 2023 11:47
Война и ракетный террор России показал реальную роль энергетиков, - ДТЭК Фото: война и ракетный террор России показал реальную роль энергетиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Российский ракетный террор и постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру показали реальную цену электроэнергии и роли энергетиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Война и ракетный террор России показал реальную цену электроэнергии и роль энергетиков. Именно поэтому в годовщину великой войны следует поблагодарить всех энергетиков, кто ремонтировал и ремонтирует оборванные линии электропередачи в полях, разбирает завалы от ракетных атак по электростанциям, восстанавливает оборудование на подстанциях, управляет энергосистем в диспетчерских", - отметил он.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК пришлось все доступные средства направить на восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак.

До начала полномасштабного вторжения ДТЭК запустил обширную программу по обновлению электросетей. Были заменены тысячи километров распределительных электросетей и модернизированы подстанции.

"Война заставила приостановить эту программу и направить все средства на восстановление инфраструктуры после террористических атак. Но мы не должны забывать о развитии", - написал Сахарук.

Энергетики победили российский террор, однако предстоит много работы по построению новой энергетики, подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

"Построение новой энергетики - должно стать национальной идеей и символом. Это наша обязанность в первую очередь перед теми энергетиками, кто отдал свою жизнь, защищая свет для каждого украинца", - подытожил Сахарук.

Напомним, за год полномасштабной войны погиб 141 энергетик ДТЭК. Также с начала энергетического террора Россия 28 раз атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.

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