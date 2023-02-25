Війна і ракетний терор росії показав реальну роль енергетиків, - ДТЕК

Російський ракетний терор і постійні атаки на енергетичну інфраструктуру показали реальну ціну електроенергію і роль енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Війна і ракетний терор Росії показав реальну ціну електроенергії та роль енергетиків. Саме тому у річницю великої війни варто подякувати всім енергетиками, хто ремонтував і ремонтує обірвані лінії електропередачі в полях, розбирає завали від ракетних атак по електростанціях, відновлює обладнання на підстанціях, керує енергосистемою в диспетчерських", - зазначив він.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення ДТЕК довелося всі доступні кошти спрямувати на відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак.

До початку повномасштабного вторгнення ДТЕК запустив велику програму з оновлення електромереж. Були замінені тисячі кілометрів розподільчих електромереж та модернізовані підстанції.

"Війна змусила призупинити цю програму і спрямувати всі кошти на відновлення інфраструктури після терористичних атак. Але ми не повинні забувати про розвиток", - написав Сахарук.

Енергетики перемогли російський терор, однак попереду багато роботи з побудови нової енергетики, наголосив виконавчий директор ДТЕК.

"Побудова нової енергетики - має стати національною ідеєю і символом. Це наш обов’язок в першу чергу перед тими енергетиками, хто віддав своє життя, боронячи світло для кожного українця", - підсумував Сахарук.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни загинув 141 енергетик ДТЕК. Також від початку енергетичного терору росія 28 разів атакувала теплоелектростанції ДТЕК.