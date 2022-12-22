Война дронов. Какие украинские беспилотники задействованы на поле боя

Украинские компании нарастили производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а Вооруженные силы - их эксплуатацию. Только за прошлый месяц к применению были допущены 7 образцов, и эти темпы значительно выше чем все, что было раньше.

О беспилотниках отечественного производства, которые уже делают разницу на поле боя, - в материале РБК-Украина .

В конце сентября Кабинет министров внес изменения в Порядок поставки вооружений, военной и специальной техники в особый период. Благодаря ним в течение ноября к эксплуатации в Вооруженных силах были допущены 7 образцов БПЛА украинского производства. Для сравнения - ранее военные принимали по 1-2 образца в год.

По словам министра обороны Алексея Резникова, министерство упростило взаимодействие с производителями, запустив специальный сайт, на котором разработчик с готовым продуктом может подать заявку. Допуск к эксплуатации означает, что государство может закупать дроны для армии. Раньше вся процедура могла затянуться на два года, но теперь главное, чтобы беспилотник имел нужные технические характеристики.

Кроме того, министр отметил, что на сегодня рассматриваются еще 19 заявок по беспилотникам украинского производства. И решения ожидаются до конца года.

"Ввиду того, что сегодня БПЛА закупает Минобороны за бюджетные средства, фонд United24 и различные волонтерские организации, фактически каждый разработчик, у кого есть реальный продукт, может найти ресурсы", - добавил Резников.

Логично, что прямо сейчас на поле боя используется больше украинских беспилотников, чем раньше. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Фурия

Это беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии. С 2014 года применялся на Донбассе, в 2015 - принят на вооружение Национальной гвардии, в 2020 - на вооружение ВСУ. Для потребностей военных произведено несколько сотен единиц.

В состав комплекса входят три беспилотника, модули полезной нагрузки, наземная станция управления и обработки информации, антенны и дополнительное оборудование. Дрон производится из стеклоткани, углеродной ткани и карбона. Благодаря мониторам оператор следит за геоинформационной системой с привязкой координат и GPS-позиций. Второй монитор предназначен для наблюдения через оптическую камеру, изображение передается в режиме реального времени.

Основные характеристики:

Максимальный радиус - до 50 км

Дальность полета - около 200 км от места вылета до посадки

Силовой агрегат - электрический двигатель

Питание - две аккумуляторные батареи

Продолжительность полета - до 3 часов

Скорость - до 130 км/ч

Возможность выполнения полета в режиме радиомолчания

Защищенные от средств РЭБ цифровые каналы управления и передачи данных

Определение координат целей с точностью до 20 м с возможностью автосопровождения

Корректировка огня артиллерии с автоматическим расчетом корректуры

Автоматическая корректировка огня для нескольких огневых позиций

Raybird-3

Малый тактический беспилотный авиационный комплекс для различных длительных миссий и поисково-спасательных операций. С 2016 года допущен к эксплуатации в ВСУ. Способен выполнять задачи в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы.

Комплекс состоит из беспилотного летательного аппарата, переносной наземной станции управления, антенны, катапульты. Транспортируется в четырех контейнерах и готов к запуску менее чем за 20 минут. БПЛА запускается с механической катапульты и приземляется на парашюте.

Летит по запрограммированному маршруту и самостоятельно возвращается к оператору. Оператор может управлять им на расстоянии до 240 км, в автономном режиме Raybird-3 способен налетать 2 500 км при максимальном радиусе в 1 000 км.

Основные характеристики:

Размах крыла - 2960 мм

Высота полета - до 3,5 км

Продолжительность полета - от 18 до 28 часов

Скорость - до 140 км/ч

Максимальная взлетная масса - 23 кг

Полезная нагрузка - до 5 кг

PD-2

Многоцелевой беспилотник для воздушной разведки и боевого применения в качестве носителя бомбовой нагрузки. Для нужд Вооруженных сил Украины производится с 2020 года.

Наземная станция управления может обеспечивать одновременное управление двумя БПЛА. Дроны оснащены оптической станцией с гиростабилизированной платформой, подвес - несколькими камерами и тепловизором, что позволяет вести наблюдения на высоте до нескольких тысяч метров в любое время суток.

Комплектуется быстросъемными модулями с дополнительными электрическими двигателями (системой вертикального взлета и посадки).

Основные характеристики в зависимости от модификации:

Время полета - от 8 до 10+ часов

Максимальная высота - до 5 000 м

Максимальная полезная нагрузка - до 19 кг

Максимальная скорость - до 140 км/ч

Дальность - до 1 000 км

Лелека-100

Разведывательный беспилотник, принятый на вооружение в 2021 году. Передача видео закодирована, что исключает возможность перехвата. Есть возможность установки отдельной фотокамеры для съемки по заданному интервалу или по команде системы автопилота.

Передатчик оснащен системой дистанционного включения и отключения - это исключает вероятность быть запеленгованным средствами РЭБ противника. Комплекс приспособлен для работы в условиях сложной радио эфирной обстановки, в режиме намеренных радиопомех или блокировки систем спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС. Устойчив к погодным условиям.

Основные характеристики:

Максимальная высота - до 1 500 м

Максимальная скорость - до 120 км/ч

Гарантированная дальность полета - 100 км

Время полета - до 2,5 часов

RAM II UAV

Дрон-камикадзе, созданный на базе "Лелека-100". Предназначен для нанесения точных эффективных ударов по вражеским силам. Запуск производится с мобильной катапульты.

Главная особенность - активная система визуального отслеживания объекта, которая позволяет зафиксировать цель с помощью видео, передаваемого в реальном времени с бортовой видеокамеры и следить за целью до удара. Оператор может выявлять цели с помощью гиростабилизированной камеры Full-HD с 10-кратным оптическим увеличением.

Полностью заряженный дрон с 4-кг боевой частью может действовать на расстоянии 30 км от места запуска и выполнять как наблюдение, так и боевые задания.

Основные характеристики

Боевой радиус - 30 км

Дальность полета - 60 км

Продолжительность полета - 1 час

Крейсерская скорость - 70 км/ч

Punisher

Легкий ударно-разведывательный беспилотный комплекс для Сил специальных операций ВСУ. Стоимость комплекса составляет около 50 000 долларов, непосредственно летательный аппарат -около 10 000 долларов.

БПЛА запускается с катапульты, атакует цели с помощью свободно падающих неуправляемых бомб UB-75HE. Точность при сбросе с высоты до 400 м - 4 м, радиус сплошного поражения - 34 м.

Основные характеристики:

Дальность полета - до 45 км

Максимальная высота - до 400 м

Максимальная скорость - до 198 км/ч

Shark

Новейший разведывательный комплекс для наблюдения и корректировки огня. Оснащен высоконадежным модулем связи и оптико-электронным комплексом наблюдения Full HD с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Это позволяет беспилотнику углубиться в тыл противника до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км к объекту.

Способен в течение длительного времени корректировать крупнокалиберную артиллерию, устойчивую к средствам РЭБ и сложным погодным условиям. В декабре прошел модернизацию, получив улучшенную батарею, которая дает возможность находиться в воздухе до 4 часов, и увеличенный до 3,4 м размах крыльев.

Основные характеристики:

Дальность связи - 60 км

Максимальная скорость полета - 150 км/ч

Практический потолок - 2000 м

Секретная разработка "Укроборонпрома"

В начале декабря сообщалось, что концерн "Укроборонпром" переходит в финальную стадию испытаний украинского ударного беспилотника, который способен атаковать цели на расстоянии до 1 000 км.

Из технических характеристик на данный момент известно, что полезная нагрузка будет составлять 75 кг. Ожидается, что "машина нормально полетит" до конца года. Как выглядит новейшая разработка, пока неизвестно. "Укроборонпром" ранее опубликовал фото какой-то его части.

Фото: секретный дрон "Укроборонпрома" (facebook.com/ukroboronprom)

По словам руководителя проектов "Укроборонпрома" Олега Болдырева, он похож на иранский "Шахед", но в отличие от него способен атаковать цели несколько раз.

"Он уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря об ударном беспилотнике, имеется в виду вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут "камикадзе" с возможностью возвращения", - отметил он.