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За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 13:45
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства. Для сравнения ранее армия принимала в эксплуатацию 1-2 образца БПЛА в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

"Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, у которого есть готовый продукт, может подать заявку в Миноборону на допуск к эксплуатации своего изделия. Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат" , - рассказал он.

Резников добавил, что раньше эта процедура занимала 1,5-2 года.

"Сегодня она очень быстрая. Главное - чтобы изделие имело ТТХ, нужные для войска. Сейчас на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. Мы планируем принять решение по ним до конца года", - добавил министр.

Резников рассказал, что 30 сентября по инициативе Минобороны правительство приняло постановление №1097 "О внесении изменений в Порядок поставки вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов во время особого периода, введение чрезвычайного положения, проведение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии и в период проведения антитеррористической операции".

"Благодаря этому были значительно упрощены процедуры допуска ВВТ к эксплуатации в Вооруженных Силах. Это уже дало значительный эффект, в первую очередь - в сфере БПЛА", - констатировал он.

Как сообщалось, с самого начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от западных союзников ряд видов вооружения. Речь идет о ПВО IRIS-T и NASAMS, сотнях артиллерийских систем, бронемашин и не только.

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Алексей Резников
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За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
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