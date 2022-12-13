Украинский БПЛА Shark прошел модернизацию: что изменилось (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании Ukrspecsystems .

Теперь украинский беспилотник имеет размах крыльев 3,4 метра и более мощную батарею, позволяющую находиться в воздухе до 4 часов (ранее было более 2 часов).

"Это вдвое больше времени на разведку или корректировку и контроль поля боя. Именно такие обновленные ШАРКи поступят в ВСУ", - отметили в компании.

Фото: модернизированный беспилотник Shark (twitter.com/ukrspecsystems)

Что известно об украинском беспилотнике?

Дрон может быть задействован для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения - в частности, HIMARS.

Также аппарат имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом.

Новый БПЛА может углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта.

Как он работет, можно посмотреть здесь.

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