Выезд из Украины мужчин с двойным гражданством. В ГПСУ дали важное разъяснение

Что заявили в посольстве США

Во вторник, 4 июня посольство США в Украине на своем сайте сообщило, что с начала июня Украина якобы запретила военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством, постоянно проживающим за границей, выезжать из страны.

"Украинское законодательство не признает двойного гражданства. Таким образом, во время пребывания в Украине американско-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины. Согласно военному положению в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну", - говорится в заявлении.

В посольстве добавляют, что, мол, раньше граждане указанной группы могли въезжать в Украину и потом выезжать из нее, если они снимали с учета свое место жительства и регистрировали американское место жительства.

"По нашей информации, это исключение было отменено с 1 июня", - добавили в посольстве США.

Украинские пограничники разъяснили ситуацию

В свою очередь спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко комментарии РБК-Украина назвал формулировку, которая распространяется на различных ресурсах о том, что "украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны", мягко говоря, не корректной.

"В очередной раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство. Даже если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины", - заявил Демченко.

Он объяснил, что подобные нормы действовали и раньше.

"И к примеру на границе пограничники неоднократно выявляли граждан нашей страны, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Такие граждане всегда привлекаются к определенной законодательством ответственности", - отметил Демченко.

В то же время, по его словам, не следует путать с гражданами Украины, постоянно проживающими за пределами Украины и имеющими в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

"Раньше такие граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 на время военного положения также имели возможность выезжать за пределы Украины. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена", - подытожил Демченко.