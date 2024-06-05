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Выезд из Украины мужчин с двойным гражданством. В ГПСУ дали важное разъяснение

Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Посольство США сообщило, что выезд мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих двойное гражданство, из Украины запрещен. На это отреагировали в ГПСУ, назвав сообщение некорректным и напомнив, что украинское законодательство запрещает иметь множественное гражданство и такие нормы действовали всегда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине и эксклюзивный комментарий спикера ГПСУ Андрея Демченко.

Что заявили в посольстве США

Во вторник, 4 июня посольство США в Украине на своем сайте сообщило, что с начала июня Украина якобы запретила военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством, постоянно проживающим за границей, выезжать из страны.

"Украинское законодательство не признает двойного гражданства. Таким образом, во время пребывания в Украине американско-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины. Согласно военному положению в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну", - говорится в заявлении.

В посольстве добавляют, что, мол, раньше граждане указанной группы могли въезжать в Украину и потом выезжать из нее, если они снимали с учета свое место жительства и регистрировали американское место жительства.

"По нашей информации, это исключение было отменено с 1 июня", - добавили в посольстве США.

Украинские пограничники разъяснили ситуацию

В свою очередь спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко комментарии РБК-Украина назвал формулировку, которая распространяется на различных ресурсах о том, что "украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны", мягко говоря, не корректной.

"В очередной раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство. Даже если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины", - заявил Демченко.

Он объяснил, что подобные нормы действовали и раньше.

"И к примеру на границе пограничники неоднократно выявляли граждан нашей страны, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Такие граждане всегда привлекаются к определенной законодательством ответственности", - отметил Демченко.

В то же время, по его словам, не следует путать с гражданами Украины, постоянно проживающими за пределами Украины и имеющими в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

"Раньше такие граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 на время военного положения также имели возможность выезжать за пределы Украины. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена", - подытожил Демченко.

Напомним, что с начала полномасштабной агрессии РФ в Украине действует военное положение, в условиях которого действует запрет выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но есть и исключения. К примеру, такие мужчины могут покинуть Украину, если они исключены из военного учета или имеют другие основания. Кроме того, после вступления в силу нового закона о мобилизации теперь во время пересечения границы будет обязательным наличие военно-учетных документов.

К тому же мужчины-украинцы, которые находятся за пределами Украины, тоже должны обновить свои данные. Это можно сделать дистанционно: по электронной почте, позвонив по официальному номеру ТЦК или через электронный кабинет "Резерв+". Однако тем, у кого в е-кабинете появится статус "в розыске", необходимо вернуться в Украину и явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, в Минобороны недавно напомнили, что 17-летние украинцы тоже должны вернуться из-за границы в ТЦК и назвали причину.

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