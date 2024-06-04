Украинцев в возрасте от 18 до 60 лет лишили возможности выезда из Украины по второму гражданству, - посольство США

В Украине с 1 июня запретили военнообязанным мужчинам с двойным гражданством в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за границу при условии снятия с украинской регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

По информации ведомства, нововведение начало действовать с 1 июня 2024 года. Собственно, поскольку украинское законодательство не признает двойное гражданство, то c этого момента американо-украинские двойные граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут больше не иметь возможности уезжать за пределы страны. Они будут рассматриваться исключительно как граждане Украины.

"Украинское законодательство не признает двойное гражданство. Таким образом, во время пребывания в Украине американско-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее лица с двойным американо-украинским гражданством могли беспрепятственно въезжать и уезжать из Украины, если они сняли с регистрации свое место жительства в Украине и зарегистрировали его в США.

В американском посольстве добавили, что никак не могут повлиять на ситуацию, поэтому посоветовали внимательно изучить информацию на сайте Госдепартамента США, где указана вся необходимая информация для путешественников с двойным гражданством.

В частности, ведомство рекомендует не совершать поездки в Украину мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют два паспорта или же претендуют на украинское гражданство.

"Если вы находитесь в Украине и не можете покинуть страну, оставайтесь на месте и следуйте всем местным распоряжениям. Если вы сейчас не находитесь в Украине, мы настоятельно рекомендуем гражданам США мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые также имеют украинское гражданство или претендуют на получение украинского гражданства и не желают оставаться в Украине на неопределенный срок, воздержаться от любых поездок в Украину. Существует чрезвычайно высокий риск того, что вам не позволят выехать, даже если вы имеете американский паспорт", - добавили в посольстве США.

Отметим, что от украинской власти никаких подобных заявлений о запрете выезда военнообязанным мужчинам с двойным гражданством не было.