Обязательное требование. 17-летние украинцы должны вернуться из-за границы в ТЦК: причина
Украинские 17-летние юноши, которые находятся за границей, должны вернуться в Украину и явиться в ТЦК и СП, чтобы встать на военный учет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.
"Юноши, которым исполнилось 17 лет, должны встать на военный учет. Такое требование есть. И оно касается и тех, кто находится за границей. Если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашей страной, то, очевидно, это следует сделать", - объяснил Лазуткин.
При этом на вопрос, могут ли такие украинцы встать на военный учет дистанционно - через мобильное приложение "Резерв+" или все же это сделать невозможно и нужно именно явиться в ТЦК, спикер Минобороны отметил, что в указанном приложении этого сделать нельзя.
"Встать на учет нужно в ТЦК и СП", - подытожил Лазуткин.
Дополнительно. Как ранее объясняли в одном из областных ТЦК и СП, это не означает, что таких юношей мобилизуют. Речь идет о постановке именно на учет.
Кроме того, также военнообязанным украинцам, которые находятся за рубежом и имеют в приложении "Резерв+" статус "В розыске", тоже необходимо вернуться в Украину и явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Мобилизация в Украине
Напомним, что на Украине с 18 мая заработал новый комплексный закон о мобилизации. Документом предусмотрено, что военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в течение 60 дней в ТЦК, ЦНАП или через "Резерв+". В случае невыполнения этого требования граждан ожидают штрафы, суммы которых значительно повысили недавно.
Украинцы за границей
Следует отметить, что в Украине в условиях военного положения требование о запрете выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Если такие лица не исключены из военного учета или не имеют выезда определенных законом оснований. Впрочем, если гражданин Украины находится за границей, он также должен обновить свои данные. Для таких категорий предусмотрено несколько путей. Сделать это можно через дистанционно по электронной почте, на официальный номер телефона, указанные на официальном сайте ТЦК, на котором состоит на военном учете, или через электронный кабинет.
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