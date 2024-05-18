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Обязательная проверка. Без каких документов мужчин теперь не выпустят за границу

Суббота 18 мая 2024 06:00
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Обязательная проверка. Без каких документов мужчин теперь не выпустят за границу Фото: пограничники с 18 мая будут проверять военно-учетные документы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Новый закон о мобилизации вступает в силу уже сегодня, 18 мая. В связи с чем для некоторых украинских мужчин во время пересечения границы обязательно наличие военно-учетных документов.

Детальнее о том, что изменилось для мужчин при пересечении границы - читайте в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались: пресс-служба ГПСУ, комментарий спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко.

В ГПСУ официально заявляют, что в соответствии с нормами законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) мужчины-граждане Украины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кроме того, законодательством определено, что для пересечения государственной границы граждане кроме паспортных документов должны иметь также подтверждающие документы.

Это, в частности, касается следующих категорий лиц:

  • забронированных на период мобилизации и военное время;
  • признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • на удержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • самостоятельно воспитывающих ребенка;
  • имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;
  • другие категории лиц, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В связи с чем пограничники рекомендуют при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.

Однако указанное выше правило не будет касаться следующих категорий мужчин:

  • лица с инвалидностью;
  • те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
  • водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров;
  • определенные лица по отдельным должностям и государственной службе;
  • работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли и т.д.

Новый закон о мобилизации в Украине

Напомним, что с сегодняшнего дня, 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации (№3633-IX). Согласно которому все призывники, военнообязанные и резервисты в течение 60 дней должны явиться в ТЦК, в ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом и обновить учетные данные. Что касается последнего, то с сегодняшнего дня мужчины могут воспользоваться е-кабинетом Резерв+.

Следует отметить, что в Украине также повысят штрафы для уклонистов. Вчера президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Теперь документ должен заработать на следующий день после обнародования в парламентской газете "Голос Украины".

Детальнее о новых изменениях читайте в материале РБК-Украина "10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый".

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