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Путешествовать в ЕС по железной дороге станет удобнее: что изменится для украинских пассажиров

Среда 02 апреля 2025 16:06
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Путешествовать в ЕС по железной дороге станет удобнее: что изменится для украинских пассажиров УЗ работает над улучшением пассажирского железнодорожного сообщения между Украиной и Австрией (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Железнодорожное сообщение между Украиной и Австрией может стать для пассажиров более удобным. Речь идет о ряде инициатив, над которыми работают "Укрзализныця" и Österreichische Bundesbahnen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Что может измениться для украинских пассажиров

В УЗ рассказали, что Киев посетил генеральный директор государственной железнодорожной компании Австрии (Österreichische Bundesbahnen или ÖBB) Андреас Матте. Он встретился с председателем правления АО "Укрзализныця" Александром Перцовским.

Путешествовать в ЕС по железной дороге станет удобнее: что изменится для украинских пассажировМатте во время встречи с Перцовским (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В рамках встречи чиновники обсудили перспективы развития и улучшения пассажирского железнодорожного сообщения между Украиной и Австрией:

  • рассмотрели возможность запуска нового и более комфортного пересадочного сообщения между Киевом и Веной;
  • пообщались насчет проработки железнодорожниками обеих стран запуска поезда с австрийскими сидячими вагонами в Ужгород, через Чоп;
  • договорились о совместном обучении поездных бригад и технических специалистов (отобранные работники УЗ пройдут в Вене тренинги по пассажирскому и техническому сервису).

"Работаем над увеличением количества удобных поездов в ЕС", - подчеркнули в пресс-службе "Укрзализныци".

В завершение украинцам напомнили, что австрийская железнодорожная компания ÖBB, кроме внутренних перевозок, обслуживает международные сообщения с Чехией, Германией, Швейцарией, Италией, Венгрией, Словакией, Словенией, Нидерландами, Бельгией, Францией и Хорватией.

Путешествовать в ЕС по железной дороге станет удобнее: что изменится для украинских пассажировПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

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