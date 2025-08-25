RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Выезд мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта

Фото: мужчинам 18-24 лет разрешат ездить за границу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13685.

Документ инициировал народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский и группа парламентариев.

Почему предлагают изменения

С началом полномасштабной войны в Украине ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 60 лет. Это решение приняли для обеспечения мобилизации и выполнения гражданами конституционного долга по защите страны.

Однако, как отмечается в пояснительной записке, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет фактически не могут быть призваны во время мобилизации. В то же время выехать за границу они также не имеют права.

"Такой запрет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, которые учатся или работают за рубежом, затрудняет поддержание связи с родными и провоцирует поиск путей обхода закона", - говорится в документе.

Кто имеет право на выезд сейчас

Сейчас исключения касаются только двух категорий:

  • контрактников в возрасте до 25 лет;
  • студентов украинских вузов 18-22 лет, которые участвуют в программах академической мобильности.

Зато другие молодые мужчины не могут свободно пересекать границу, даже если они не подлежат мобилизации.

Что предусматривает законопроект

В законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предлагают четко прописать, что ограничение на выезд не распространяется на призывников и военнообязанных, которые в текущем или следующем году еще не достигли возраста призыва по мобилизации.

Также в статью, которая регулирует выезд военнослужащих, добавляется уточнение "если иное не установлено законом".

Какие последствия ожидают

Принятие закона позволит урегулировать вопрос пересечения границы для мужчин до 25 лет, снять бюрократические проблемы с документами и военным учетом, а также будет способствовать возвращению молодежи, которая выехала за границу.

По оценкам авторов законопроекта, это также укрепит доверие молодых граждан к государству и сохранит связь с Родиной.

 

 

Инициатива Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

Новый премьер-министр Юлия Свириденко уже несколько раз заявила, что этот вопрос регулируется Кабинетом министров и не требует принятия отдельного закона в Раде.

В то же время правительство предлагает установить тюремные сроки для тех, кто попытается незаконно пересечь границу и тех, кто не вернулся в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада