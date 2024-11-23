"Проявление отчаяния Путина". В Польше осудили применение Россией новой баллистики

В Польше осудили удар России новой баллистической ракетой по Украине. Варшава назвала атаку проявлением отчаяния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью "Голосу Америки".
"Это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой - проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну", - сказал он.
Глава МИД Польши добавил, что российская экономика испытывает стресс. Кроме того, есть сообщения о дезертирстве среди российских солдат и привлечении наемников из Северной Кореи. По его мнению, это еще одно проявление бессилия.
Сикорский также прокомментировал дебаты по сбитию российских ракет и дронов над Украиной.
"Мнения по этому вопросу могут расходиться. Я лично считаю, что когда россияне посылают ракеты или беспилотники в другую страну, меньше всего, чего они могут ожидать, это то, что они потеряют ракету или беспилотник", - отметил министр.
21 ноября Россия нанесла ракетный удар по Украине, использовав при этом новую ракету. Воздушные силы ВСУ заявили, что оккупанты впервые ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой.
В сети предполагали, что это могла быть ракета "Рубеж". Больше об этой ракете - можно узнать в материале РБК-Украина. Позже российский диктатор Путин заявил, что армия РФ совершила испытательный пуск ракетной системы "Орешник".
Украинская разведка сообщила, что россияне выпустили по Днепру ракету из комплекса "Кедр". Как пояснил руководитель ГУР Кирилл Буданов, "Орешник" - это название ракетной программы, а "Кедр" - ракетная система.
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