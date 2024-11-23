"Вияв розпачу Путіна". У Польщі засудили застосування Росією нової балістики

"Це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого - виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну", - сказав він.

Глава МЗС Польщі додав, що російська економіка переживає стрес. Крім того, є повідомлення про дезертирство серед російських солдатів і залучення найманців із Північної Кореї. На його думку, це ще один прояв безсилля.

Сікорський також прокоментував дебати щодо збиття російських ракет та дронів над Україною.

"Думки щодо цього питання можуть розходитися. Я особисто вважаю, що коли росіяни надсилають ракети чи безпілотники в іншу країну, найменше, чого вони можуть очікувати, це те, що вони втратять ракету чи безпілотник", - зазначив міністр.