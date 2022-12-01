ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вывозил зерно в Россию: в Харьковской области предпринимателю сообщили о подозрении

Новина українською →
Украина, Четверг 01 декабря 2022 06:49
Вывозил зерно в Россию: в Харьковской области предпринимателю сообщили о подозрении Фото: в Харьковской области коллаборант вывозил зерно в Россию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Предпринимателя из поселка Большой Бурлук Харьковской области объявили о подозрении в коллаборационизме – следствие утверждает, что он вывозил зерно в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на публикацию пресс-службы Харьковской областной прокуратуры.

"Заочно уведомлено о подозрении директору предприятия по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что предприниматель занимался грузовыми перевозками и наладил связи с так называемой "ВГА Купянского района". Так, он организовывал вывоз зерна из Волчанской и Великобурлукской ОТГ в Россию, в частности в Белгородскую область.

Напомним, в Изюмском районе (Харьковская область) задержан мужчина, который во время временной оккупации региона сдавал россиянам информацию об украинских военных.

Ранее сообщалось, что во время оккупации части Харьковской области женщина раздавала денежную помощь от РФ и заняла фейковую должность.Правоохранители задержали ее и объявили подозрение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков колаборант
NEWS
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами