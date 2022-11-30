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Сдавал украинских военных. В Харьковской области задержан пособник оккупантов

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Украина, Среда 30 ноября 2022 17:39
Сдавал украинских военных. В Харьковской области задержан пособник оккупантов Фото: В Харьковской области задержан пособник оккупантов (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Изюмском районе (Харьковская область) задержан мужчина, который во время временной оккупации региона сдавал россиянам информацию об украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в области Сергея Болвинова.

"Виктор - 58-летний житель села Бабенково в Изюмском районе. Первое, что сделал Виктор после оккупации - лично рассказал россиянам место жительства военнослужащего ВСУ", - говорится в сообщении.

Болвинов сообщил, что Виктор лично ездил в семью украинского военнослужащего и предлагал "добровольно сдаться в плен".

"После конфликта при получении гуманитарной помощи, Виктор сдал россиянам места жительства проукраински настроенных односельчан, которых после обысков россияне вывезли в застенки - там людей избивали и пытали", - добавил полицейский.

Мужчину уже задержали и вручили подозрение в пособничестве государству-агрессору. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что во время оккупации части Харьковской области женщина раздавала денежную помощь от РФ и заняла фейковую должность. Правоохранители задержали ее и объявили подозрение.

Служба безопасности Украины в Харьковской области задержала хакера, который вмешивался в систему видеонаблюдения одного из государственных учреждений и "сливал" в сеть онлайн-трансляцию панорамы города.

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