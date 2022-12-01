Вивозив зерно в Росію: в Харківській області підприємцю повідомили про підозру

Підприємцю з селища Великий Бурлук Харківської області оголосили про підозру в колабораціонізмі - слідство стверджує, що він вивозив зерно до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію пресслужби Харківської обласної прокуратури.

Слідство стверджує, що підприємець займався вантажними перевезеннями і налагодив зв’язки з так званою "ВГА Куп’янського району". Так, він організовував вивіз зерна з з Вовчанської та Великобурлуцької ОТГ до Росії, зокрема до Бєлгородської області.

"Заочно повідомлено про підозру директору підприємства за фактом здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Ізюмському районі (Харківська область) затримали чоловіка, який під час тимчасової окупації регіону здавав росіянам інформацію про українських військових.

Раніше повідомлялось, що під час окупації частини Харківської області жінка роздавала грошову "допомогу" від РФ та обійняла фейкову посаду. Правоохоронці затримали її та оголосили підозру.

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