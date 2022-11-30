Раздавала людям "помощь" в рублях. В Харьковской области задержали приспешницу оккупантов
Во время оккупации части Харьковской области женщина раздавала денежную помощь от РФ и заняла фейковую должность. Правоохранители задержали ее и объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
В июне женщина заняла фейковую должность "исполняющего обязанности помощника начальника отдела" в так называемом "Кондрашевском территориальном отделе временной военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".
Колаборантка выдавала односельчанам справки, чтобы они получили единовременную денежную "помощь" в размере 10 000 российских рублей. Главной целью ее деятельности было создать облик "порядка" во время оккупации населенного пункта. Для этого "начальница" организовывала выдачу хозяйственного инвентаря и указывала людям убирать территорию села.
Женщину задержали и объявили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что Служба безопасности Украины в Харьковской области задержала хакера, который вмешивался в систему видеонаблюдения одного из государственных учреждений и "сливал" в сеть онлайн-трансляцию панорамы города.
Ранее правоохранители задержали в Херсоне подельника оккупантов. Мужчина помог ФСБ убежать на левый берег Днепра в Херсонской области.
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