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Сотни дронов и более 700 оккупантов. Названы потери РФ на Таврическом направлении

Украина, Пятница 16 февраля 2024 09:29
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Сотни дронов и более 700 оккупантов. Названы потери РФ на Таврическом направлении Фото: названы потери РФ на Таврическом направлении за сутки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Таврическом направлении за прошедшие сутки враг нанес 58 авиаударов, 3 ракетных удара, провел 70 боевых столкновений и совершил 1031 артобстрел. В то же время ВСУ нанесли врагу многочисленные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям", - рассказал он.

Потери РФ на Таврическом направлении

Общие потери врага в живой силе составили 711 человек. А общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 52 единицы, не считая БпЛА. В частности, 9 танков, 24 ББМ, 10 артсистем, 1 станция БпЛА, 6 автомобилей.

"Также Силы обороны Украины уничтожили 2 единицы спецтехники противника. Нейтрализовано или уничтожено 259 БпЛА разных типов", - добавил Тарнавский.

Для сравнения, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 16 февраля, по всем направлениям составили 1210 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 400 300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка и 39 ББМ. Всего в Украине на фронте в течение суток произошло 95 боевых столкновений.

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