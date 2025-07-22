Вице-премьер по евроинтеграции поговорил с европейскими коллегами: обсудили НАБУ и САП

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы НАБУ и САП. За соответствующее решение проголосовали 263 депутата.

Этому предшествовал скандал с выявлением российского "крота" в элитном подразделении НАБУ. 21 июля работниками Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора было проведено более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В НАБУ со своей стороны заявили, что будут способствовать расследованию в отношении своего сотрудника Виктора Гусарова, которого подозревают в шпионаже. В то же время эта ситуация не является поводом для уничтожения антикоррупционной инфраструктуры.

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