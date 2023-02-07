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Страны Северной Европы призвали МОК не допускать россиян и белорусов к соревнованиям

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Вторник 07 февраля 2023 17:51
Страны Северной Европы призвали МОК не допускать россиян и белорусов к соревнованиям Фото: страны Северной Европы призвали МОК не допускать россиян и белорусов к соревнованиям (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швеция, Дания, Исландия, Финляндия и Норвегия в письме призвали Международный олимпийский комитет не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечает издание, олимпийские комитеты вышеперечисленных стран хотят таким образом еще раз выразить свою "твердую поддержку украинскому народу и требованию мира".

"Мы твердо стоим на своей позиции. Сейчас не самое подходящее время для рассмотрения вопроса об их возвращении", - сказано в письме стран.

Напомним, ранее МОК призвал допустить россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях.

После этого похожее письмо с протестом против участия россиян и белорусов в соревнованиях в МОК направили Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Также мы писали, что Украина отправила письмо компаниям-спонсорам Международного олимпийского комитета из-за планов МОК допустить россиян и белорусов к соревнованиям.

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