Фото: страны Северной Европы призвали МОК не допускать россиян и белорусов к соревнованиям (Getty Images)

Швеция, Дания, Исландия, Финляндия и Норвегия в письме призвали Международный олимпийский комитет не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.