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Віце-спікери сеймів Литви та Польщі засудили ескалацію з боку РФ на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Четвер 22 квітня 2021 12:37
Віце-спікери сеймів Литви та Польщі засудили ескалацію з боку РФ на Донбасі Фото: ескалацію на Донбасі засудили віце-спікери сеймів Литви і Польщі (facebook.com mod mil rus)
Автор: Юлія Струк

Віце-спікери сеймів Литви та Польщі Паулюс Саударгас та Малгожата Госєвська засудили збройну ескалацію з боку Росії на Донбасі. Вони підписали відповідну заяву.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Руслан Стефанчук, пані Малгожата Госєвська та пан Паулюс Саударгас підписали заяву віце-спікерів Сейму Литовської республіки, Сейму республіки Польща, Верховної ради України, якою засуджується збройна ескалація проти України з боку Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

Таким чином три держави спільно сказали "ні" зміні кордонів та "ні" агресії ворога.

Перший заступник глави ВР Руслан Стефанчук також запросив польських і литовських колег долучатися до діяльності "Кримської платформи".

Нагадаємо, Стефанчук разом з парламентаріями Польщі та Литви 21 квітня здійснив робочу поїздку на Донбас.

Як писало РБК-Україна, раніше високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України.

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