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Вице-спикеры сеймов Литвы и Польши осудили эскалацию со стороны РФ на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Четверг 22 апреля 2021 12:37
Вице-спикеры сеймов Литвы и Польши осудили эскалацию со стороны РФ на Донбассе Фото: эскалацию на Донбассе осудили вице-спикеры сеймов Литвы и Польши (facebook.com mod mil rus)
Автор: Юлия Струк

Вице-спикеры сеймов Литвы и Польши Паулюс Саударгас и Малгожата Госевска осудили вооруженную эскалацию со стороны России на Донбассе. Они подписали соответствующее заявление.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"Руслан Стефанчук, госпожа Малгожата Госевска и господин Паулюс Саударгас подписали заявление вице-спикеров Сейма Литовской республики, Сейма республики Польша, Верховной рады Украины, которым осуждается вооруженная эскалация против Украины со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Таким образом три государства совместно сказали "нет" изменению границ и "нет" агрессии врага.

Первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук также пригласил польских и литовских коллег участвовать в деятельности "Крымской платформы".

Напомним, Стефанчук вместе с парламентариями Польши и Литвы 21 апреля совершил рабочую поездку на Донбасс.

Как писало РБК-Украина, ранее высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины.

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