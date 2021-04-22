Вице-спикеры сеймов Литвы и Польши осудили эскалацию со стороны РФ на Донбассе
Вице-спикеры сеймов Литвы и Польши Паулюс Саударгас и Малгожата Госевска осудили вооруженную эскалацию со стороны России на Донбассе. Они подписали соответствующее заявление.
"Руслан Стефанчук, госпожа Малгожата Госевска и господин Паулюс Саударгас подписали заявление вице-спикеров Сейма Литовской республики, Сейма республики Польша, Верховной рады Украины, которым осуждается вооруженная эскалация против Украины со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Таким образом три государства совместно сказали "нет" изменению границ и "нет" агрессии врага.
Первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук также пригласил польских и литовских коллег участвовать в деятельности "Крымской платформы".
Напомним, Стефанчук вместе с парламентариями Польши и Литвы 21 апреля совершил рабочую поездку на Донбасс.
Как писало РБК-Украина, ранее высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины.