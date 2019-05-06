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Віце-прем'єр Китаю скоротив візит до США після заяви Трампа про мита

Новини » Політика    06.05.2019 - 09:39
Віце-прем'єр Китаю скоротив візит до США після заяви Трампа про мита
Фото: Лю Хе (ukrainian news cn)

Можливість укладення торговельної угоди між США і Китаєм в травні викликає сумніви

Заступник прем'єра Держради КНР Лю Хе прибуде в Вашингтон в четвер - на три дні пізніше запланованого терміну після заяви президента США Дональда Трампа про введення мит на китайські товари, проте продовжить перебування в США тільки на один день. Про це повідомляє South China Morning Post.

Також The Washington Post пише, що тепер можливість укладення торговельної угоди між США і Китаєм в травні викликає сумніву.

"Поворот до жорсткої лінії суперечить нещодавнім оптимізму адміністрації, і це засмучує плани на потенційно заключний раунд переговорів на цьому тижні", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у неділю, 5 травня, вирішив посилити тиск на Китай для укладення торгової угоди і оголосив, що він має намір підвищити тарифи на китайські товари. Після цього повідомлялося, що Китай розглядає можливість скасування чергового раунду торгово-економічних консультацій з США, запланованого на цьому тижні у Вашингтоні, через погрозу Трампа підняти мита на китайську продукцію.

Зазначимо, Трамп повідомив, що тарифи повинні зрости до 25% у п'ятницю, 10 травня, а також додав, що з новими тарифами зіткнутися ще більше товарів.

 

Китай може скасувати торгові консультації у Вашингтоні через погрози Трампа Трамп заявив про підвищення тарифів на китайські товари
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