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Трамп заявив про підвищення тарифів на китайські товари

Новини » Політика    05.05.2019 - 22:55
Трамп заявив про підвищення тарифів на китайські товари
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Тарифи повинні зрости на 25%

Президент США Дональд Трамп у неділю, 5 травня, вирішив посилити тиск на Китай для укладення торгової угоди і оголосив, що він має намір підвищити тарифи на китайські товари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп повідомив, що тарифи повинні збільшитися на 25% у п'ятницю, 10 травня, а також додав, що з новими тарифами зіткнутися ще більше товарів.

оргова угода з Китаєм триває, але занадто повільно, так як вони намагаються переглянути умови. Ні!", - заявив президент США.

Повідомляється, що на цьому тижні повинні поновитися торгові переговори між Китаєм і США, а віце-прем'єр Китаю Лю Хе відправитися до Вашингтона. Ще в п'ятницю Трамп заявляв, що переговори йдуть добре.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп анонсував швидку зустріч з Сі Цзіньпіном. У Білому домі повідомили, що міністр фінансів Стівен Мнучин і торговельний представник США Роберт Лайтхайзер проведуть на цьому тижні додаткові переговори про припинення американо-китайської торгової війни, а 8 травня в Вашингтон з візитом прибуде віце-прем'єр КНР Лю Хе, який очолює на китайську делегацію.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайДональд Трамп
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