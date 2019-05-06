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Китай може скасувати торгові консультації у Вашингтоні через погрози Трампа

Новини » Політика    06.05.2019 - 06:25
Китай може скасувати торгові консультації у Вашингтоні через погрози Трампа
Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)

У Китаї неприємно здивовані заявою президента США про підвищення мит на китайську продукцію до 25%

Китай розглядає можливість скасування чергового раунду торгово-економічних консультацій з США, запланованого на цьому тижні у Вашингтоні, через погрози Дональда Трампа підвищити мита на китайську продукцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними співрозмовників видання, у Китаї неприємно здивовані заявою Трампа про підвищення мит з 10% до 25% на китайську продукцію загальним обсягом 200 млрд доларів і не хочуть вести переговори в атмосфері погроз і залякування.

Як застереження США Китай вивчає варіант скасування поїздки своєї делегації до Вашингтона.

Зазначимо, цього тижня мають поновитися торгові переговори між Китаєм і США у Вашингтоні, та ще в п'ятницю Трамп заявляв, що переговори проходять добре.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у неділю, 5 травня, заявив про рішення посилити тиск на Китай для укладення торгової угоди і оголосив, що має намір підвищити тарифи на китайські товари до 25% у п'ятницю, 10 травня. Він також пообіцяв запровадження мит на ще більше товарів.

Трамп заявив про підвищення тарифів на китайські товари США та Китай готуються оголосити про досягнення торгової угоди до 10 травня
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