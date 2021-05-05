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Глава поліції Чехії заявив про порушення проти нього справи щодо витоку секретних даних

Новость на русском → Прага, Середа 05 травня 2021 22:35
Глава поліції Чехії заявив про порушення проти нього справи щодо витоку секретних даних Фото: начальник поліції Чехії Ян Швейдар вручає нагороду ветерану (twitter.com/jan_svejdar)
Автор: РБК-Україна

Глава поліції Чехії Ян Швейдар заявив, що відносно нього порушено кримінальну справу через витік секретних даних. При цьому він зазначив, що коментував ситуацію з вибухами на складах в Врбетице виключно на закритих нарадах.

Про це Швейдар написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що" все настільки серйозно " і йому складно оцінити подію через емоції. "Справ у тому, що я був на зустрічі, але не буду коментувати її зміст. Ми переходимо на рівень спецслужб, а також триваючих кримінальних справ", - додав Швейдар.

При цьому він підкреслив, що висловлювався про ситуацію з вибухами на складах у Врбетиці виключно на засіданнях, які відбувалися в закритому режимі.

"Проти мене порушено кримінальну справу у зв'язку з витоком відомостей секретного характеру. Я не хочу коментувати інформацію, яку я дізнався в цьому контексті, не кажучи вже про політичний контекст", - уточнив він.

Нагадаємо, генпрокурор Чехії Павел Земан допустив можливість припинення провадження у кримінальній справі про вибухи в Врбетіце в 2014 році. За його словами, причиною цього може стати неможливість допитати підозрюваних.

Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями знаходилася під пануванням Москви.

До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

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