Глава поліції Чехії заявив про порушення проти нього справи щодо витоку секретних даних
Глава поліції Чехії Ян Швейдар заявив, що відносно нього порушено кримінальну справу через витік секретних даних. При цьому він зазначив, що коментував ситуацію з вибухами на складах в Врбетице виключно на закритих нарадах.
Про це Швейдар написав у своєму Twitter.
Він зазначив, що" все настільки серйозно " і йому складно оцінити подію через емоції. "Справ у тому, що я був на зустрічі, але не буду коментувати її зміст. Ми переходимо на рівень спецслужб, а також триваючих кримінальних справ", - додав Швейдар.
При цьому він підкреслив, що висловлювався про ситуацію з вибухами на складах у Врбетиці виключно на засіданнях, які відбувалися в закритому режимі.
"Проти мене порушено кримінальну справу у зв'язку з витоком відомостей секретного характеру. Я не хочу коментувати інформацію, яку я дізнався в цьому контексті, не кажучи вже про політичний контекст", - уточнив він.
Нагадаємо, генпрокурор Чехії Павел Земан допустив можливість припинення провадження у кримінальній справі про вибухи в Врбетіце в 2014 році. За його словами, причиною цього може стати неможливість допитати підозрюваних.
Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.
Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями знаходилася під пануванням Москви.
До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.