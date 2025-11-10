Ветроэнергетику нужно добавить в перечень льготного энергооборудования, - юрист

Налоговые льготы на ввоз оборудования для возобновляемой энергетики должны быть продлены и в перечень необходимо включить оборудование для ветроэнергетики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление партнера ЮК Altelaw&Sempra, председателя правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольги Савченко.

По ее словам, налоговую нагрузку при импорте энергетического оборудования должно частично брать на себя государство, чтобы стимулировать инвесторов развивать новые генерирующие мощности.

"Мы видим с 10 октября, что да, нужно. Потому что налоговая нагрузка, таможенная нагрузка на инвестора в момент пересечения границы, она должна быть взята на себя государством для того, чтобы уменьшить его инвестиции первоначальные, чтобы он понимал, что это интересно", - отметила Савченко.

Она подчеркнула, что в нынешней системе инвестор фактически вынужден сразу уплатить 20% НДС при импорте, даже если позже эти средства можно будет вернуть в виде налогового кредита.

"Есть такое мнение, что ты пересекаешь границу, платишь НДС, получаешь налоговый кредит и дальше в рамках своей деятельности возвращаешь уплаченные средства. Но вопрос, оплатить ли сразу 20% или возвращать их в периоде - это вопрос", - пояснила она.

Савченко подчеркнула, что налоговые стимулы уже действуют для солнечных станций, систем хранения энергии и другого энергоэффективного оборудования, но ветрогенерация была оставлена ​​вне этого перечня, что создает неравные условия.

"Сейчас действуют эти упрощения, они действуют до конца года, но, например, туда не была включена ветрогенерация, завоз оборудования для строительства новых ветровых станций, хотя ветрогенерация - это стабильный источник генерации электрической энергии", - подчеркнула она.

По ее мнению, исключение ветроэнергетики из льгот выглядит даже "немножко дискриминационно", ведь ветер - это стабильный возобновляемый источник, развитие которого прямо предусмотрено национальным планом по энергетике и климату.

"Сейчас в законопроектах уже есть ветровые станции. Надеемся, что там все доработается, чтобы они появились финально", - отметила Савченко.